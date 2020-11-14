بسمة بوسيل تعلن الصلح مع تامر حسني

المستقلة /- نشرت المغربية بسمة بوسيل منشور عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تعلن فيه الصلح مع زوجها الفنان تامر حسني.

وكتبت “بسمة”: كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف إنه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله في حياته وقت ضيقته، أنا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسي عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القاتلة وبالأخير يحفظلي زوجي وأولادي”.

وأعلنت المغربية بسمة بوسيل، ليلة أمس، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية “استوري” على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية “أستوري” على تطبيق “إنستجرام”: “كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة”.

من الأمس وحتى الآن امتلأت صفحات “السوشيال ميديا” بخبر انفصال الفنان تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي.

ووسط تأكيد البعض لخبر الانفصال لكن أنباء متداولة عن جلسة الصلح التي تجمع بينهما، في محاولة لإعادة الأمور بينهما كما كانت، ورغم أن الحياة الأسرية للفنان تامر حسني بعيدة عن وسائل الإعلام، فأسباب الخلافات بينهما ليست بالباب المفتوح على مصراعيه لجمهورهما.