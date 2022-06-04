بسرعة وسهولة.. إليك خطوات تنظيف الخلاط الكهربائي

المستقلة /- يعد الخلاط الكهربائي من الأدوات الكهربائية المهمة في كل مطبخ.. حيث سهل مهمة تحضير العصائر والمشروبات وغيرها الكثير..

لكن تنظيفه من أصعب المهام التي تواجه ربات المنزل.. ولتسهيل تلك المهمة إليك أسهل الطرق:

1. أفصلي وعاء الخلاط عن القاعدة.

2. بعد ذلك إنزعي الشفرة.

3. إن كان الخلاط يتناسب مع غسالة الصحون لديك ضعي كل قطعة (باستثناء القاعدة طبعاً) في الغسالة بعد كل استخدام.

4. أمّا إن كنت تغسلينها يدوياً، فضعي كل قطعة قد فككتها في وعاء مليء بالماء الساخن والصابون.

5. افركيها بنعومة بالإسفنجة ثم اشطفيها وجفّفيها جيّداً قبل إعادة تركيبها.

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