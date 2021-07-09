بسبب 25 الف دينار..  مقتل متسول في العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اقدم شاب على طعن متسول في الخمسين من عمره، في محافظة ميسان بعد خلاف على مبلغ لا يتجاوز 25 الف دينار.

وقال مصدر امني ان رجل خمسيني قتل طعنا وسط مدينة العمارة، اليوم الجمعة، اثر شجار بسبب مبلغ مالي صغير مؤكدا القبض على المتهم .

فيما أكد شهود عيان أن شجار نشب بين القاتل مع الرجل الخمسيني بسبب مبلغ لا يتجاوز 25الف دينار وتطور الشجار الى ان يقدم الشاب على طعن الخمسيني بآلة حادة ما تسبب بمقتله.

فيما أوضح عدد من الباعة القريبين من مكان الحادث أن المقتول هو متسول معروف في السوق، فيما يعمل القاتل وهو شاب في العشرين من العمر ببيع الشاي في شارع دجلة وسط العمارة.