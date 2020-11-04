بسبب كورونا …” ماركس آند سبنسر” تخسر اكثر من 87 مليون استرليني

سجلت “ماركس أند سبنسر” أول خسارة في تاريخها البالغ 94 عاما كشركة عامة، مع تراجع مبيعات الملابس خلال حالة الإغلاق التي سببتها جائحة “كوفيد -19”.

وسجلت الشركة البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة خسارة بقيمة 87.6 مليون جنيه إسترليني (113.7 مليون دولار)، في الأشهر الستة المنتهية في السادس والعشرين من سبتمبر، مقارنة مع ربح قدره 158.8 مليون إسترليني في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات خلال فترة الستة أشهر بنسبة 15.8% إلى 4.09 مليار إسترليني، مع تراجع مبيعات الملابس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماركس أند سبنسر “ستيف رو” أن مبيعات الشركة تعافت بعد حالة الإغلاق الأولى ولكن القيود الجديدة في إنجلترا شكلت حالة من عدم اليقين الكبرى وستؤثر على ربحية أعمال الملابس خلال فترة الكريسماس الرئيسية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت الماضي، عقب اجتماع للحكومة إعادة فرض حجر صحي في إنجلترا مدته أربعة أسابيع اعتبارا من الخميس، لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.