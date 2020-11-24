بسبب كورونا..فيتش تخفض تصنيف”تونس” الائتماني

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المستقلة/- خفضت وكالة “فيتش” توقعاتها لتونس إلى سلبية من مستقرة، مما يعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية من التدهور الحاد في المالية العامة وتأثير جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن المشهد السياسي المجزأ والتوترات الاجتماعية الراسخة في البلاد يلقيان مخاطر حقيقية أمام التقدم في الإصلاحات المالية المهمة، وهو ما يمكن أن يعقد الجهود لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي والتمويل التجاري.

ومن المتوقع أن يتسع عجز الميزانية التونسية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. كما يعكس اتساع العجز أن الإنفاق الحكومي على مراحل لسداد المتأخرات للموردين من القطاع الخاص والشركات الحكومية.( النهاية)

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