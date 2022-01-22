بسبب كورونا.. ريو دي جانيرو وساو باولو تؤجلان الكرنفال السنوي

المستقلة/-أعلنت مدينتا ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتان تأجيل عروض الكرنفال حتى نهاية أبريل/ نيسان بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا مع تفشي سلالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد.

وألغت المدينتان بالفعل حفلات الكرنفال بالشوارع، لكنهما ما زالتا تفكران في إقامة عروض مدراس السامبا في نهاية فبراير/شباط.

وقالت المدينتان في بيان مشترك إن عروض الكرنفال ستقام الآن في أواخر أبريل/ نيسان.

وقال دانييل سورانز وزير الصحة في ريو دي جانيرو للصحفيين: “للأسف لا تتوافر لدينا الأوضاع الصحية التي تتيح إقامة الكرنفال في الموعد المحدد”.

وتشهد البرازيل حاليا ذروة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بمتوسط ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بسبب تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

 

المصدر: يورونيوز

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بسبب كورونا.. ريو دي جانيرو وساو باولو تؤجلان الكرنفال السنوي

اخبار مصر

أسامة العمري:أهلا بنا في عصر ما بعد الحقيقة

اخر الاخبار

المشروع الوطني العراقي وأفق نجاحه

اخر الاخبار

“معليش” ميريام فارس تتخطى ٢ مليون مشاهدة في يوم واحد

اخر الاخبار

كيف تفعّل خدمة واتساب بدون إنترنت؟

اخر الاخبار

سحب برنامج ذا فويس وإيقافه بسبب فضيحة جنسية

اخر الاخبار

مُحامٍ لبناني: هذا ما سيحدث لمدّعي النبوة نشأت منذر

اخر الاخبار

مُحامٍ لبناني: هذا ما سيحدث لمدّعي النبوة نشأت منذر

اخر الاخبار

جمهور أبو فلة مصدوم.. هذا مصير التبرعات

اخر الاخبار

لماذا نفقد حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا؟

اخر الاخبار

الصحة العالمية :لا ضرورة لإعطاء الأطفال والمراهقين جرعة معززة

اخر الاخبار

بيل غيتس يصدم العالم بتصريحات جديدة ويحذر من خطر قادم

اخر الاخبار

5 مشروبات تنقذ حياتك وتخلصك من السموم

اخر الاخبار

أمريكا: سنساعد السعودية والإمارات في رفع قدراتهما الدفاعية

اخر الاخبار

إيران : إسرائيل تستغل الهولوكوست لتغطية جرائمها

اخر الاخبار

أمريكا تتوعد روسيا بإجراءات عسكرية حال غزو أوكرانيا

اخر الاخبار

الدفاع الألمانية: برلين ترفض إرسال السلاح إلى أوكرانيا