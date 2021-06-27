بسبب كورونا ..تعطيل الدوام سبعة ايام في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..قررت خلية الازمة في محافظة ذي قار ، اليوم الاحد ، تعطيل الدوام الرسمي سبعة ايام على خلفية تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا .

وذكر كتاب رسمي صادر عن النائب الاول لمحافظ ذي قار محمد هادي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خلية الازمة قررت تعطيل الدوام الرسمي سبعة ايام اعتبارا من يوم غد الاثنين ، باستثناء دائرة الصحة والدوائر الخدمية “.

واشار الى ” غلق المطاعم والمولات والمقاهي والاسواق التجارية كافة غلقا تاما مع الابقاء على خدمة التوصيل للمطاعم حصرا والسماح للمخابز والافران بممارسة عملها “.

وتابع ” تمنع التجمعات الرسمية والاجتماعية مثل مجالس العزاء ، والاعراس ، والاحتفالات ، وفرض حظر للتجوال من الساعة التاسعة مساء الى الساعة الرابعة صباحا “.