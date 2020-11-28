بسبب كورونا..الركود يسيطر على ثالث أكبر اقتصاد في أسيا

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المستقلة/-يمر الاقتصاد الهندي بمرحلة ركود غير مسبوقة لأول مرة منذ 24 عاما، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنحو 7.5 ٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بعد انكماشه بنسبة 23.9 ٪ في الربع الثاني.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع اقتصاد الهند بنحو 8.2 ٪ خلال الربع الثالث من 2020.

وأدى تفشي فيروس كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة به إلى دخول اقتصاد الهند في حالة من الركود والتي تعرف من الناحية الفنية بأنها انكماش لمدة فصلين متتاليين.

ويعتبر ذلك أول ركود لثالث أكبر اقتصاد في آسيا منذ عام 1996، بعد أن أصبحت الهند موطن لثاني أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة عند 9.3 مليون حالة.

 

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