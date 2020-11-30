بسبب كورونا..ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 10٪

المستقلة/- ارتفع معدل البطالة في مصر إلى أعلى مستوى له في عامين عند 9.6% في الربع الرابع من العام المالي 2019/ 2020 جراء الضغوط التي فرضتها جائحة كورونا على ظروف الأعمال مقارنة بـ7.7% في الربع الأول من نفس العام..بحسب تقرير لوزارة المالية المصرية.

وسجل عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي نحو 2.574 مليون متعطل بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل البالغة 26.68 مليون فرد مقابل 2.236 مليون متعطل في الربع الثالث من 2019-2020.

وتكبد قطاع التجزئة أكبر عدد من خسائر الوظائف خلال فترة الإغلاق بإجمالي 624 ألف وظيفة، تلاه قطاع التصنيع المركز بعدد 569 ألف وظيفة، تلته الأغذية والمشروبات والضيافة بعدد 469 ألف وظيفة، ثم النقل والتخزين بعدد 309 ألف وظيفة، والبناء بعدد 288 ألف وظيفة.