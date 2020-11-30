بسبب كورونا..ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 10٪
المستقلة/- ارتفع معدل البطالة في مصر إلى أعلى مستوى له في عامين عند 9.6% في الربع الرابع من العام المالي 2019/ 2020 جراء الضغوط التي فرضتها جائحة كورونا على ظروف الأعمال مقارنة بـ7.7% في الربع الأول من نفس العام..بحسب تقرير لوزارة المالية المصرية.
وسجل عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي نحو 2.574 مليون متعطل بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل البالغة 26.68 مليون فرد مقابل 2.236 مليون متعطل في الربع الثالث من 2019-2020.
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