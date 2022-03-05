بسبب قربه من بوتين..إيطاليا تصادر يخت أغنى رجال روسيا

المستقلة/- أعلنت إيطاليا عن مصادرتها يخت رجل أعمال روسي مقرب من فلاديمير بوتين وتشمله عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكتب فرديناندو جوليانو المستشار الصحفي لرئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي في تغريدة على تويتر أن “الشرطة الإيطالية صادرت يختا بقيمة 65 مليون يورو يملكه أليكسي مورداشوف أغنى رجل في روسيا ويرسو في إمبيريا شمال غرب بموجب العقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي”.

ومورداشوف هو مالك مجموعة الصلب “سيفرستال” وأحد أفراد الأوليغارشية الروسية الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب عمليات مصادرة مماثلة في فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع ليخوت مملوكة لشخصيات أخرى من النخبة الروسية مع تطبيق الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق بما في ذلك تجميد الأصول في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

وتقدر مجلة فوربس صافي ثروة مورداشوف بنحو 29.1 مليار دولار قبل فرض العقوبات مما يجعله أغنى رجل في روسيا، مع الأخذ في الاعتبار أصول عائلته بأكملها.

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