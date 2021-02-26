بسبب عراضة عشائرية: 31 شخصا في قبضة شرطة ميسان

المستقلة /- اعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 31 شخصا لمخالفتهم القانون واطلاقهم العيارات النارية العشوائية.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان انه “تمكنت مفارز شرطة ميسان من القبض على 31 متهما بإطلاق العيارات النارية في الهواء”.

واضاف البيان ان عملية اطلاق النار كانت خلال اقامة مجلس عزاء لاحد المتوفين (بما يعرف بـالعراضة) وذلك في احدى مناطق مدينة العمارة.

وتابع البيان انه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم.

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