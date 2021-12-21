بسبب زين الدين زيدان..كريم بنزيما ينوي الانتقال الى باريس سان جيرمان

المستقلة /- ذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عقد اجتماعا مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لمناقشة الشائعات التي تربطه بفريق باريس سان جيرمان في حال قرر النادي الباريسي تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويرتبط كريم بنزيما بعلاقة جيدة مع الفرنسي زين الدين زيدان الذي درب ريال مدريد لفترتين تطور خلالها المهاجم الفرنسي خصوصا في جانب تسجيل الأهداف.

وبحسب الموقع فإن كريم بنزيما أكد لفلورنتينو بيريز أنه لن يلعب لباريس سان جيرمان ووعده بعدم الانتقال لصفوفه، مؤكدا أنه في حال عودته لفرنسا فلن يلعب سوى لفريقه السابق أولمبيك ليون.

وأكد كريم بنزيما لرئيس ريال مدريد أن التنافس بين أولمبيك ليون من جهة وباريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا من جهة أخرى يدفعه لعدم اللعب لفريقين غريمين لفريقه السابق، وأن مبادئه لا تسمح له بالإنصات لعروض ناصر الخليفي.

من جهة أخرى ذكر الموقع أن فلورنتينو بيريز يخطط لضربة كبرى في صيف 2022 من خلال تعزيز كل خطوط الفريق بـ4 لاعبين مقابل 75 مليون يورو فقط.

وبحسب الموقع فإن المبلغ سيدفع فقط مقابل التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي يسمح له بالرحيل صيف 2022.

وكان المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند قد أكد اهتمام ريال مدريد بإيرلينغ هالاند رغم منافسة أندية كبرى على التعاقد معه أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ويخطط رئيس ريال مدريد لعقد 3 صفقات مجانية أولاها المهاجم والنجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده الصيف القادم وبإمكانه الرحيل مجانا. ويفكر فلورنتينو بيريز في إنهاء الصفقة بعد نهاية لقاء الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في شهر آذار / مارس القادم.

ولتعزيز خط الدفاع يراقب ريال مدريد وضع الدولي الألماني أنتوني رودجرز مدافع تشيلسي الذي ينتهي عقده صيف 2022 وفشلت كل محاولات الفريق الإنجليزي في تجديد عقده. ويخطط الفريق الإسباني للتعاقد معه بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

وارتبط اسم ريال مدريد في المدة الأخيرة بلاعب وسط بايرن ميونخ الدولي الفرنسي كورينتين توليسو، الذي ينتهي عقده الصيف القادم. وذكرت تقارير إعلامية أن الفريق الألماني يفكر في التخلي عن مفاوضات تجديد عقده، وأن هناك اتصالات بين محيط اللاعب وريال مدريد.

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