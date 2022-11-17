بسبب رفض ختم جوازات : إلغاء مباراة كوستريكا و العراق

المستقلة / – تفاجأت الجماهير الرياضية العراقية، صباح الخميس، على خبر يفيد بإلغاء المباراة الودية مع منتخب كوستاريكا المقرر اقامتها في ملعب المدينة الرياضية في البصرة مساء اليوم.

وأخبر مصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، أن المنتخب الكوستاريكي رفض ختم جوازات وفده المتوجه للبصرة في الحدود العراقية – الكويتية وطلب الدخول والخروج دون تأشيرة أو ختم الجواز.

وبحسب المصدر، فأن وفد المنتخب الكوستاريكي طلب بعد ذلك أن يأتي ضابط الى الفندق لختم الجواز، ما أدى إلى تأخير الوفد لأخذ الموافقة، ليقرروا العودة وإلغاء المباراة بطريقة غريبة.