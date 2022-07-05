بسبب حادث مروري .. تعرض محامي في ميسان للطعن بالسكاكين

المحامي مهيمن الهاشمي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..أفاد مصدر أمني بتعرض المحامي مهيمن الهاشمي الى ثلاث  طعنات في الظهر، مشيرا إلى  أن الحادثة وقعت في مركز العمارة  وتم نقل المصاب الى مستشفى الصدر العام.

وقال المصدر أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة، مبينا بأن الحادثة كانت اثر مشاجرة ومشادة كلامية مع ثلاثة  اشخاص يجهل أسمائهم بالوقت الحاضر بسبب حادث مروري، تسبب بتصادم عجلة المحامي مع دراجة نوع (تك تك) عائده للمتهمين، في قضاء العمارة منطقه قطاع 15 شعبان.

وأشار الى أن الجناة قاموا بطعن المحامي ولاذو بالفرار، مبينا أن ذوي المجني عليه طلبوا الشكوى على الجناة حين التعرف عليهم.

واكدت شرطة ميسان في بيان بأنها مستمرة في البحث عن الجناة لغرض تسليمهم للقضاء.

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