بسبب حادث سوهاج.. إلغاء ريد كاربت مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

المستقلة/- منى شعلان/ قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إلغاء الريد كاربت وكل الفقرات الفنية فى افتتاح الدورة العاشرة بمعبد الكرنك واقتصار الافتتاح على الكلمات والتكريمات للفنانين الكبار.

وسيبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج، وتقدم الحفل المذيعتان تسنيم رابح من السودان ومريم الفرجانى من تونس، ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهورى لمصر، ويعقبه كلمة للممثل محمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان ثم كلمة لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ثم كلمة المخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، ثم كلمة للأستاذة الدكتورة أمانى الطويل عن اللجنة العليا للمهرجان فى دورته العاشرة، كما يتحدث عدلى توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ليجماني أفريكا للإعلان عن مفاجأة، ثم كلمة السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والتى ينوب عنها فيها الدكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزارة لشئون السينما.

الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تضم أربع مسابقات ويعلن خلال حفل الافتتاح عنها وعن أعضاء لجان التحكيم والتى تضم كل من: ( إسماعيل فروغى مخرج من المغرب، والمخرج سعيد حامد من السودان / مصر، وصفى الدين محمود منتج من مصر، وفى لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من السادة:( كانلى أفولايان مخرج نيجيريا، وجيمى جون لوى ممثل أمريكي، ومجدى أحمد على مخرج من مصر، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من السادة: ( طلال عفيفى منتج، وسلام زاماليجيرى مخرج من بوركينافاسو، وهبه عثمان مونتيرة من مصر، ولجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسى تتكون من السادة:( الناقد أحمد شوقى من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا وبيلاجى انجونانا من الكاميرون.

عقب إعلان لجان التحكيم تبدأ التكريمات بتكريم السينما السودانية وكلمة للمخرج السودانى طلال عفيفى، ويعقب الكلمة تكريم شيخ عمر سيسكو من مالى، ويتسلمها عنه النجم العالمى جيمى جون لوى ثم تكريم عزالعرب كغاط من المغرب، ويتسلمها عنه المخرج المغربى إسماعيل فروغى ثم تكريم النجمة هند صبرى التى تتغيب عن الحضور لإصابتها بـ كورونا، وتتسلمها الفنانة التونسية مريم الفرجانى، كما يكرم المخرج على عبد الخالق الذى يتغيب أيضا لظروف صحية ويتسلمها عنه المخرج أمير رمسيس وبعدها يكرم قيصر السينما المصرية النجم محى إسماعيل ثم الفنان والمنتج والإعلامى الكبير سمير صبرى وأخيرا وليس آخرا تكريم نجمة لها بريق خاص، وحققت نجاحا جماهيريا خاصا ومن أهم نجوم الشباك فى مصر وهى نجمة الجماهير نادية الجندى.

الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورة النجمة الجميلة سمراء النيل مديحة يسرى و مهداة لكل من الكاتب السينمائي الراحل نور الدين الصايل، والفنان النجم محمود يس والفنان الكبير محمود المليجي.

فيلم الافتتاح “هذه ليست جنازة إنها قيامة” وسيعرض غدا السبت فى تمام الثامنة مساءً بحضور بطل الفيلم.

حفل الافتتاح ديكور محمد فتحى، ومدير الإنتاج إسماعيل عبد العال والمخرج المنفذ عادل بركات ومحمد النبوى وخليل تمام ومدير اضاءة وإخراج الحفل لشادى على، والتيمة الموسيقية الجديدة للمهرجان مهداة من المبدع الموسيقار تامر كروان.