بسبب توصيفه بالمنطقة الخطرة.. الشركات الكندية تعزف عن  الاستثمار في العراق

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف المفوض التجاري في السفارة الكندية بالعراق علي عزيز ، إن” غالبية الشركات الكندية عازفة عن الاستثمار في العراق بسبب توصيف  بعض وسائل الإعلام للعراق بأنه منطقة خطرة ، مؤكدا ضرورة  تصحيح هذه النظرة الخاطئة.

وقال عزيز في بيان صحفي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ،  عقب زيارته غرفة تجارة كربلاء ، “هذا ما اقوم به شخصياً عبر زيارة اغلب مناطق العراق والتواصل معهم” .

وأشار عزيز الى إن “الحكومة الكندية مدركة ومستمرة في السعي على اعتماد العراق شريك أساسي للمستقبل ،  وانه لا يحتاج الى الأموال بقدر حاجته الى التكنولوجيا والدعم الفني وإصلاح النظام المصرفي لكي يكون متلائم مع الانظمة الدولية “.

واضاف  وجهنا ” معهد الاصلاح المصرفي الكندي وإعطاءه الاولوية في العمل داخل العراق ، حتى يتمكن رجال الاعمال الكنديين والمستثمرين القدوم للعراق “.

وأوضح  إن ” حجم التبادل التجاري بين أمريكا وكندا قد بلغ (750) مليار دولار سنوياً  ، ونسعى جعل السوق العراقي  مكان جيد  لجذب رجال الأعمال الكنديين اليه “.

من جانبه دعا رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري ، الشركات الكندية الى عمل شراكة وبناء علاقات ناجحة والاستفادة من الخبرات في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم والطيران والسياحة والفندقة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

بسبب توصيفه بالمنطقة الخطرة.. الشركات الكندية تعزف عن  الاستثمار في العراق

ثقافة وفنون

فيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي

اخر الاخبار

نوال الزغبي تعلن استقالتها من نقابة الفنانين اللبنانية.. لهذا السبب

رياضية

جدول مباريات الجولة 30 من الدوري العراقي

رياضية

تحديد موعد المباراة المؤجلة بين مانشستر يونايتد وليفربول

اخر الاخبار

“ارجوكم ادعولها”.. نجل الفنانة نادية العراقية يكشف تطورات حالة والدته الصحية

اخر الاخبار

تظاهر المئات من العقود و الاجراء اليومية في محافظة البصرة

اخر الاخبار

تظاهر المئات من العقود و الاجراء اليومية في محافظة البصرة

رياضية

بوفون يعلن موعد رحيله عن يوفنتوس

اخبار مصر

السيسي للمبعوث الامريكي: سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر التى لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية

اخر الاخبار

بدء جلسة المشاورات بين مصر وتركيا في القاهرة بهدف تطبيع العلاقات

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تبحث مع فيلتمان  تطورات ملف سد النهضة

اخبار السعودية

السعودية تقدم لقاحات كورونا لهذه الفئات في بيوتهم‎ منعا لتعرضهم للخطر

اخر الاخبار

قطر.. إندلاع حريق في برج قيد الإنشاء في الدوحة..فيديو

اخبار مصر

الحكومة المصرية تقرر غلق المحلات والكافيهات والمولات من 9 مساء بدءا من الغد

اخبار مصر

الأوقاف المصرية تمنع صلاة العيد في الساحات وتقتصر على المساجد فقط

اخبار مصر

وزيرة الصحة المصرية: وصول 1.7 مليون جرعة لقاح كورونا الأسبوع المقبل ومثلها آخر الشهر