بسبب ترامب .. رونالدو يخسر 8 ملايين جنيه إسترليني

المستقلة /- تكبد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خسارة تقدر بـ 8 ملايين جنيه إسترليني من ثمن شقة فاخرة يقال إنه باعها في برج ترامب الشهير.

وباع نجم مانشستر يونايتد الشقة الفارهة في الجادة الخامسة بنيويورك مقابل 5.28 مليون جنيه إسترليني، أي أقل بـ 8 ملايين من المبلغ الذي دفعه في عام 2015 لشراء الشقة وقتها (13.6 مليون جنيه إسترليني)، وفقا لموقع إكسبانشن الإخباري الاقتصادي الإسباني.

ويبدو أن سمعة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب “السيئة” بالإضافة إلى الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 قد ساهما في ضعف الطلب على شراء الشقة في ناطحة السحاب المكونة من 58 طابقا والتي تُستخدم كمقر رئيسي لمؤسسة ترامب، وفقا للمصدر.

وتبلغ مساحة الشقة 230 مترا مربعا تحتوي ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات وتوفر إطلالة رائعة على سنترال بارك.

وحاول رونالدو في عام 2019 التخلص من الشقة مقابل 9 ملايين دولار وذلك بعد ضغوط قالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن رونالد تعرض لها من قبل معجبيه بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة عام 2017.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الشقة تسببت لرونالدو في العديد من المشاكل، ومنها تواجد عدد كبير من الشرطة بشكل دائم، فضلا عن وجود العديد من المظاهرات التى كانت تتم حول العقار مما يتسبب فى المزيد من الضوضاء.

وتم بيع الشقة في أواخر العام الماضي لكن خبر بيع الشقة لم يتم الإعلان عنه سوى الآن.

 

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