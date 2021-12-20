بسبب النزوح الى المحافظة .. كربلاء تعاني من عجز في الابنية المدرسية

بسبب النزوح الى المحافظة .. كربلاء تعاني من عجز في الابنية المدرسية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، عن عجز في بناء المدارس يصل الى 370 مدرسة في المحافظة لكثرة نزوح العوائل من المحافظات العراقية .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمضاعفة حصة المحافظة من المدارس ضمن الاتفاق الجديد الذي ابرمته الحكومة العراقية مع الشركات الصينية “.

واشار الى إن “كربلاء مستعدة لتوفير الجانب الامني لتلك الشركات المنفذة لبناء المدارس ، فضلا عن تهيئة المواقع بشكل كافة ، إضافة الى استعداد الدوائر لمساندة اكمال هذه المشاريع “.