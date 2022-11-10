بسبب النتائج المخيبة للامال.. حلفاء ترامب يحثونه على تأجيل إلترشح لانتخابات الرئاسة

المستقلة/- حث حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تأجيل إعلانه للترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بسبب نتائج انتخابات الكونغرس المخيبة للآمال في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وينقل تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أنه حتى بعض مستشاري ترامب اعتبروا نتائج الانتخابات النصفية “جرحا” لمستقبله السياسي.

وفي إشارة إلى تضاؤل مكانة ترامب وعدم اليقين في الآونة الأخيرة، يشجع بعض الحلفاء القدامى ترامب الآن على تأجيل إعلان ترشحه للرئاسة الذي كان يخطط له الأسبوع المقبل، بعد عدم تحقق “المد الأحمر”، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد أوربان، كبير مستشاري حملة ترامب الفائزة عام 2016 قوله :” الجمهوريون في مناطق كبيرة من الولايات كانوا يعتمدون على دونالد ترامب لتحقيق النصر، لكن ذلك لم يتحقق، لقد خذلوا”.

وتوضح الصحيفة أن السبب الذي دفع مستشاري ترامب لتأجل إعلان ترشحه للرئاسة هو جولة الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا، إذ لا يزال الأمل قائما في فوز هيرشل ووكر، ضد الديمقراطي رافائيل جي وارنوك، بعد تعادلهما بنسبة 50 في المئة.

وتضيف الصحيفة إن ترامب كان حريصا على القفز مباشرة إلى سباق 2024، لكن نتائج الانتخابات حتى الآن فشلت في إضافة الانفجار الذي كان يأمل ترامب في الاستفادة منه.

وقال شخصان كانا حاضرين مع ترامب في مارالاغو مساء الثلاثاء إنه في حالة معنوية جيدة، لكن أحد هؤلاء الأشخاص قال إنه أمضى بعض الوقت يوم الأربعاء غاضبا من خسارة مرشحه المدعوم محمد أوز في سباق مجلس الشيوخ في بنسلفانيا.

وتمكن الحزب الديموقراطي من الحد من الأضرار أفضل مما كان متوقعا في انتخابات منتصف الولاية.

وباتت التشكيلة النهائية لمجلس الشيوخ معلقة الآن على أربعة مقاعد: أريزونا ونيفادا وجورجيا وويسكونسن، وهو عدد كبير من الولايات، إذ إن فرز الأصوات يمكن أن يتطلب أياما عدة.