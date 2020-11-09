بسبب المادة 140 .. لجنة التعديلات الدستورية ترجىء اجتماعها النهائي

المستقلة/ – أرجأت لجنة التعديلات الدستوريّة اجتماعها النهائي الذي كان مقرراً في الـ28 من تشرين الأول الماضي، عقب خلافات بين ممثلي المكونات في تفسير المادة 140 وصلاحيتها، وكذلك عدم حسم قضايا خلافية بشأن مواد أخرى.

وقال رئيس كتلة الرافدين النيابية وعضو اللجنة يونادم كنا في تصريح للصحيفة لـ«الصباح» تابعته المستقلة: إن «غياب ممثلي المكونات الأساسية من العرب والتركمان في مناطق التنازع، اضطر لجنة التعديلات الدستورية إلى إرجاء اجتماعها النهائي، لمنح الفرصة لحل الخلافات، وتحديد موعد جديد في الأيام المقبلة».

وأضاف، «كان من المفترض أن تتفق المكونات على صيغة قانونية لإنهاء الخلاف بشأن المادة 140، ولكن تباينت الآراء، فمن وجهة نظر بعض الأطراف أن المادة قد انتهت بتاريخ 31/ 12 /2007، ومن يذهب الى أن المادة 143 تلغي الدستور السابق وبقاء المادة المتعلقة بالفقرة 140، ولذلك المشكلة ما زالت معلقة وتحتاج الى اتفاق».

المواد المتبقية التي لم تحسم بعد في نقاشات اللجنة هي المادة 65 الخاصة بتشكيل مجلس الاتحاد، والمادة 76 الخاصة بتفسير القائمة أو الكتلة الفائزة بالانتخابات وتشكيل الحكومة، وبعض المواد الأخرى المتصلة بها. ويشير النائب كنا إلى أن «هناك تكثيفا لاجتماعات الكتل السياسية من أجل الخروج بصيغة قانونية لحل الخلافات بشأن هذه المواد».

وبشأن قانون الانتخابات الجديد، كشف رئيس كتلة الرافدين، عن أنه «سيعود إلى البرلمان للتعديل، لأن التصويت على القانون كان على عجالة، فاعتماد النظام البايومتري لم يذكر حصرياً، وهناك ملاحظات أخرى وتناقضات عديدة ستجرى مناقشتها».