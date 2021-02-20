بسبب العقوبات الصينية..تراجع إنتاج هواوي من الهواتف الذكية

المستقلة/-قامت شركة هواوي بإخطار مورديها بأن طلبات مكونات الهواتف الذكية الخاصة بها ستنخفض بأكثر من 60% هذا العام مع استمرار تأثير العقوبات الأمريكية، وفقًا لتقارير صحفية.

وأوضحت هواوي للموردين بأنها تخطط لطلب مكونات كافية لما بين 70 و80 مليون هاتف ذكي هذا العام.

ويمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 60% عن 189 مليون هاتف ذكي شحنتها الشركة العام الماضي، كما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن 240 مليون هاتف تم بيعها في عام 2019.

وتراجعت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة المحاصرة في العام الماضي إلى المرتبة الثالثة في صناعة الهواتف الذكية العالمية، خلف سامسونج وآبل، ومن المرجح أن تفقد المزيد من حصتها هذا العام وسط قيود التصدير الأمريكية.

وقامت هواوي في شهر نوفمبر الماضي ببيع علامتها التجارية هونر إلى اتحاد يضم أكثر من 30 شركة صينية في محاولة لمساعدة هونر على استعادة الوصول إلى المكونات والأجزاء الأساسية الخاضعة للقيود الأمريكية.