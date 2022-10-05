بسبب العبث بالسلاح..مقتل طفلة على يد أبن عمها “الحدث”

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفا مديرية شرطة محافظة ميسان ، عن مصرع طفلة بعمر الـ(4) سنوات،الثلاثاء، إثر إطلاق النار من أبن عمها البالغ (9) سنوات، بعد العبث بمسدس والد الطفلة .

وذكرت المديرية في بيان، ان الحادث وقع في احدى مناطق مدينة العمارة، وفور تلقي إخباراً ، توجهت مفارز شرطة البلدة الى مكان الحادث، لإجراء الكشف على الجثة وضبط السلاح المستخدم بالإضافة الى إيداع الطفل الجاني التوقيف على ذمة التحقيق .

وأشارت الى نقل الضحية إلى المستشفى، بعد إصابتها في منطقة الرأس، وبسبب شدة الاصابة فارقت الحياة على الفور ، وقد زعموا ذوي المجني عليها ان الطفلين كانا يمارسان اللعب بالسلاح متجاهلين خطورته .