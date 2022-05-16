بسبب العاصفة الترابية .. مطار النجف يعلق رحلاته إلى اشعار اخر

المستقلة /- أعلنت مطار النجف، يوم الاثنين، تعطيل رحلاته الجوية إلى إشعار آخر بسبب شدة العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد.

وتسببت العاصفة الترابية بانعدام الرؤية لنسب متدنية، مما دفع السلطات لتعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد وارجاء امتحانات المدارس والجامعات.

ويتعرض العراق منذ نحو شهر إلى عواصف ترابية مستمرة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.

وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط، وبخاصة في العراق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.

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