بسبب الاصابة.. استبعاد أحمد فرحان وأحمد يحيى من تشكيلة المنتخب

المستقلة /- تقرر بشكل رسمي استبعاد لاعبا المنتخب الوطني العراقي ونادي الشرطة أحمد فرحان وأحمد يحيى من قائمة المنتخب التي سيقدمها الإسباني كاساس بسبب الإصابة.

ويتبقى حاليا 24 لاعبا في معسكر منتخب العراق الوطني من أصل 26 لاعبا، فيما سيقوم كاساس باستبعاد لاعب واحد منهم، للإعلان عن 23 لاعبا كقائمة نهائية قبل الدخول في منافسات خليجي 25 التي تنطلق يوم غد الجمعة في افتتاحية المباريات أمام المنتخب العماني .

من جانب آخر ورغم محاولات الاتحاد العراقي في اقناع نادي مانشستر يونايتد لتفريغ لاعبه العراقي اقبال زيدان لبطولة خليجي 25، الا ان النادي الانجليزي حسم الجدل بعدم موافقته لتفريغ زيدان، سيما وان البطولة غير رسمية ولا تدخل ايام الفيفا دي وبهذا يحق للنادي الموافقة او الرفض .

وسيكون مدرب منتخب العراق الوطني الاسباني خيسوس كاساس في ظهوره الأول أمام وسائل الإعلام منذ لحظة تسلمه قيادة أسود الرافدين، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في ملعبِ جذع النخلة في تمام الساعة الحادية عشرة اليوم برفقة كابتن منتخب العراق جلال حسن.