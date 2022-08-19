بسبب اغنية اليسا ..تهديد فنان لبناني بالقتل

االمستقلة/- قالت مصادر إعلامية ان الملحن والمغني اللبناني زياد برجي قرر اللجوء إلى القضاء اللبناني، وتقديم بلاغٍ ضدّ مجهولٍ لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعد تلقّيه رسائلَ تهديدٍ بالقتل في الساعات الماضية.

وذكر موقع “الفنّ”، إن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية سيتولى مهمة التحقيق في مضمون التهديدات التي وصلت إلى برجي، وهي من شخصٍ يتحدث باللهجة المصرية ويدّعي أنه ضابط أمن مصري”.

وأضافت المعلومات أن المجهول “هدّد زياد برجي بشكلٍ مُباشر بالأذى، في حال طرحَ أغنية “أنا وبس” بصوته، وهي الأغنية التي سبق وأعطاها للنجمة اللبنانية إليسا، وطرحتها منذ أيامٍ فقط.

وقد قرّر برجي اللجوء إلى القضاء عندما وصلت هذه التهديدات إلى هاتف إبنته أيضاً، وعمرها سبع سنوات فقط. وبحسب المعلومات، فإن الاتصال الخاص بالتهديد بالقتل تلقاه زياد عبر هاتف ابنته نور.

ويبدو أن هناك شكوى أخرى سيقدّمها برجي في مصر، للكشف عن هوية ضابط الأمن المزعوم، وإن كان هناك فعلاً شخص مصري أقدم على التهديد، أم أنه مجرّد ادّعاء.

لم يكد الثنائي اللبناني إليسا وزياد برجي ينهيان بنجاح حفلتهما الغنائية في “كازينو لبنان”، آخر تموز الفائت، حين تبادلا العناق والغزل -على غرار “يقبرني جمالك”- حتى توترت العلاقة بينهما ووصلت إلى حدّ القطيعة و”النكايات”.

بدأت القصة عندما احتجّ الشاعر أحمد ماضي على عدم ذكر إليسا لاسمه في لقاءٍ تلفزيوني أجرته، وأشارت إلى زياد برجي -الذي كان يقف بجانبها- ليذكر الاسم. الأمر الذي أزعج ماضي، فعمد إلى نشر فيديو لقاء إليسا، وانتقد ما اعتبره تجاهلاً وإهانة.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تختلف فيها إليسا مع أحمد ماضي؛ فقد سبق أن تسبّب ألبوم “حالة حب” (2014) بخلافٍ بين الطرفين طالت شظاياه أيضاً برجي.

ولكن بعد تصالح زياد برجي مع إليسا، عمد الأول إلى حلّ الخلاف مع ماضي من دون أن تعود المياه إلى مجاريها تماماً. وفي تعليقه على فيديو إليسا كتب ماضي “كل واحد بيعمل بأصله.. كرمال خيّي زياد، أعطيتها الأغنية، وكرمال خيّي زياد ما رح ردّ عليها.. رح اترك الرد لضمير الناس”.

الحديث هنا عن أغنية “أنا وبس” التي صدرت منذ أيام بصوت إليسا، وهي من كلمات ماضي وألحان برجي، وحققت بيومين فقط ما يزيد عن 1400 مشاهدة عبر قناة إليسا الرسمية على يوتيوب.

من جهتها، أنهت إليسا التعاون بينها وبينهما، وقالت في تغريدةٍ عبر حسابها الخاص: “واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقّل الحكي عَ الخاص حتى تضلّ صورته حلوة! بس أنا شفت الوجه الحقيقي إله اليوم، وحقيقة أنا كتير مصدومة من التنين، وأكيد أكيد هيدا آخر تعاون معهما، بس الغنية ملكي. فأكيد رح نزّلا لأني وعدت الناس فيها كمان”.

من ناحيته، عمد زياد برجي إلى إصدار أغنية “أنا وبس” بصوته، بعد يومٍ فقط من طرح إليسا لها، الأمر الذي عاد وأجّج الخلاف بين الطرفين، ودفع بمعجبي إليسا إلى مهاجمته بشكلٍ ملحوظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: ليبانون ديبايت + عربي بوست