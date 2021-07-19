بسبب اصولهم العربية ..ثاني مرشح للانتخابات الألمانية يستعد للانسحاب

المستقلة/- اكد المرشح العربي على لوائح حزب الخضر الالماني الدكتور شرف النجار ان انسحابه ليس فقط من الانتخابات الالمانية ولكن ايضا من عضوية حزب الخضر الالماني امر وارد ان لم تقدم له الضمانات الكافية لسلامتة الشخصية.

وقال النجار على ما يبدو ان بعض المناطق الشرقية في ألمانيا لم تنضج بعد لكي ترى شخص من اصول عربية يمثل مناطقها تحت قبه البرلمان الالماني. ناهيك عن بعض الحسابات الشخصية لبعض الفئات التي لا تعطي الاولية لبرامج مدروسة ومبنية على اسس علمية لطرحها ومناقشتها تحت قبة البرلمان.

واضاف ان البرلمان الالماني واحد من اقل البرلمانات الاوروبية التي لا يتجاوز عدد النواب فيه 58 نائبا على افضل الاحوال ممن هم من اصول غير المانية مقارنة مع المجموع الكلي للنواب الالمان الذي وصل في دورته الحالية الى 709 نائبا. مع الاخذ في الحسبان انه لا يوجد اي نائب من اصول عربية حتى اليوم في البرلمان الالماني.

وتابع هذا الخلل يبدو واضح بشكل كبير اذا علمنا ان ما يزيد عن 25 بالمئة من مجموع المواطنين الالمان ذو اصول اجنبية.

وعلق ايضا قائلا: قد نحتاج الى سنوات طويلة لندخل في الوعي العام ان وجود نائب من اصول اجنبية امر طبيعي ويجب تقبله في اطار الاندماج والتنوع العرقي في البلاد.

الجدير بالذكر انه في حاله انسحاب شرف ابراهيم النجار، وهو اردني الاصل بشكل رسمي من الانتخابات فسوف يكون ثاني شخص في اقل من ثلاثة اشهر من اصول عربية ينسحب من الانتخابات البرلمانية الالمانية تقريبا لنفس الأسباب

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