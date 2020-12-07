بسبب إطلالتها فى القاهرة السينمائي.. الفنانة بسمة تعتذر لإيلي صعب

المستقلة / منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية بسمة ، لبعض الانتقادات خلال ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بسبب ارتدائها فستان نسخة مقلدة من فستان آخر بتوقيع إيلي صعب.

ووجهت بسمة ، اعتذارًا لمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بعد ما نشرت صورتها بالفستان بجوار صورة الفستان الأصلي ، وعلقت قائلة: “انتشرت الصورة دي واتبعتت لي أكثر من مرة.. طبعا اعتذار واجب لإيلي صعب.. الحقيقة مكناش نعرف الموديل من ابتكار مين، لكن من حلاوته اتنفذ بدون تغييرات، وقعت في غرام كل تفاصيل الفستان! بعتذر بالأصالة عن نفسي وعن طاقم العمل اللي تعاونت معاه، وعزائي، أن يعتبر الفستان تقديرا مننا لمصممه، يمكن في يوم يحالفني حظ أني ألبس من عنده كمان”.

وقد أعلنت الفنانة بسمة ، مؤخراً عن إصابتها بفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ، وكتبت فى منشورًا لها:”بقالي أزيد من اسبوع معزولة لأن نتيجة تحليلي كانت إيجابية ، الحمدلله تقريبا مفيش أعراض ،أول ما عرفت بلغت الأشخاص اللي خالطتهم، وهم بدورهم أجروا التحليل” ، وبعد أن قضت الفنانة بسمة ، فترة العزل فى منزلها، تم شفائها تماما من فيروس كورونا.