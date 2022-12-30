بسبب “أنا وبس” ..إليسا تفسخ التعاقد مع شركة توزيع أعمالها

المستقلة/- أعلنت المطربة اللبنانية اليسا عن فسخ تعاقدها مع الشركة الموزعة لأعمالها بسبب عدم اتخاذهم أي إجراء في التعدي على أغنيتها «أنا وبس».

وقالت إليسا في بيان اصدرته:”لمّا كانت الفنانة إليسا متعاقدة مع شركة (وتري أوف شور ش.م.ل.) التي تتمتع بالحق الحصري من أجل توزيع ألبومها الغنائي والذي يتضمّن أغنية «أنا وبس» وأغنية «من أول دقيقة» وإتاحتهما رقمياً للجمهور على المنصّات الألكترونية YouTube وAnghami وSpotify وغيرها”.

وأضاف البيان: ولمّا كانت الفنانة إليسا ولأسباب قانونيّة قرّرت وقف التعامل مع الشركة المذكورة خاصّة بعد التعدّي الحاصل على أغنيتها «أنا وبس» وعدم تدارك الموضوع من قبل المعنيين بهذا الأمر، تعلن أنها قد فسخت علاقتها التعاقدية مع شركة (وتري أوف شور ش.م.ل.)”.

واشار الى أن اليسا الآن ” بصدد التفاوض مع شركة توزيع أخرى من أجل توقيع اتّفاقية ترخيص محتوى فيما بينهما تمنح بموجبها هذه الأخيرة الحق الحصري لتوزيع الألبوم الذي يتضمّن أغنية «أنا وبس» وأغنية «من أول دقيقة» وغيرهما واتاحتهما رقمياً عبر المنصّات الالكترونية، علماّ أنّه وبسبب التفاوض مع شركة توزيع أخرى، تُعلن الفنانة إليسا أنّه سوف يطرأ تأخير بسيط على موعد إصدار الألبوم الجديد الذي تتمنّى أنّ ينال إعجاب جمهورها الحبيب”.

من جانبها اصدرت الشركة صاحبة حقوق التوزيع لـ أغاني إليسا بيانا حذرت فيه من التعامل مع الفنانة اللبنانية مشيرة الى أنها “فوجئت” بالبيان الصادر عن مكتب الفنانة اليسا عبر وسائل التواصل الإجتماعي .

واوضحت الشركة في بيانها “أنها ترفض مضمون البيان جملة وتفصيلا، وأنّ العقد الموقع بين الشركة والسيدة اليسار الخوري المعروفة فنياً باسم (اليسا) لا يزال ساري المفعول بجميع مفاعيله القانونية”.

وأشار البيان الى: “إن شركة وتري تتعامل مع فنانين من مختلف الدول العربية منذ اكثر من 10 سنوات، وهي شركة رائدة في التوزيع الرقمي وحماية حقوق الفنانين من دون أي استثناء أو تمييز، وإن النزاع الحاصل حول أغنية “أنا وبس” والتي ذكرتها الفنانة في بيانها هو بينها وبين الفنان زياد برجي حصراً وليس مع شركة «وتري» بصفتها موزع رقمي مستقل وهو مرتبط بمدى أحقية كل منهما بامتلاك حقوق الأغنية”.

وأكدت الشركة التزامها بتنفيذ “أي قرار قضائي يبت بأحقية حقوق الأغنية المذكورة اعلاه دون أي تلكؤ، مؤكدة على حقوقها الحصرية في توزيع الالبوم الجديد للفنانة إليسا” .

وحذرت “أي شركة أخرى من التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الفنانة اليسا بخصوص الالبوم المذكور محتفظة بكامل حقوقها القانونية”.