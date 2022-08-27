بسبب أصولها السورية .. منع ملكة جمال بريطانيا من دخول امريكا

ملكة جمال بريطانيا

المستقلة/- رفضت الولايات الأمريكية دخول ملكة جمال المملكة المتحدة لين كلايف، للبلاد؛ للتمثيل في مسابقة Mrs World، بزعم أنها ولدت في سوريا، بحسب ما أعلنته كلايف.

وكان من المقرر أن تمثل لين كلايف، 29 عامًا، المملكة المتحدة في نهائي المسابقة والمقرر عقدها في 15 كانون الثاني/يناير، لكنها فوجئت بأن المسؤولين الأمريكيين لن يسمحوا لها بدخول البلاد، حسب ما نشرت BBC .

وقالت لين التي تعمل كطبيبة متدربة من شرق يوركشاير: إن تأشيرات الأقارب لزيارة لاس فيغاس مُنحت، لكن تأشيراتها لم تمنح بسبب أنها ولدت في دمشق بسوريا.

وقالت لبي بي سي: “تقدمت بطلب بجواز سفر بريطاني. أنا أمثل بريطانيا وأنا مواطنة بريطانية، لذلك لم يكن لدي أي فكرة عن أنني سأحظر من الولايات المتحدة. لافتة إلى أنه تم منح تأشيرة لزوجها ولطفلها لكن تم رفض تأشيراتها، والفرق الوحيد هو مكان ولادتها “سوريا”.

وناشدت كلايف مسؤولي السفارة الأمريكية الاستمرار في منحها تأشيرة دخول حتى تتمكن من المنافسة، قائلة: “ما زلت متفائلة. أعلم أن الوقت ينفد، ولكن إذا تمكن شخص من السفارة من النظر في طلبي، فقد تكون الأمور مختلفة”.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة الأمريكية، يجب إجراء مقابلات مع مواطني الدول “الراعية للإرهاب” من قبل مسؤول قنصلي قبل السماح لهم بدخول الولايات. ومن بين تلك الدول “سوريا”، وهذا يعني  أن المملكة المتحدة قد لا تكون قادرة على المشاركة في حدث Mrs World السنوي الخامس والثلاثين في 15 كانون الثاني/يناير. ولم يتم الرد على مكالمة هاتفية لسفارة الولايات المتحدة في لندن من قبل ستاندارد يوم الجمعة. لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا لـ BBC إنهم لا يستطيعون التعليق لأن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأمريكي.

يذكر أن السيدة كلايف تعلمت التحدث باللغة الإنكليزية وقامت بحملة من أجل المساواة بين النساء وحقوق اللاجئين. منذ وصولها إلى المملكة المتحدة في عام 2013.

وتعد مسابقة Mrs World مفتوحة للنساء المتزوجات، ومن المتوقع أن يتنافس فيها  57 متسابقة أخرى.

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