بسبب أسعار المفروشات..ارتفاع التضخم في تركيا إلى 15.6%

المستقلة/-ارتفع معدَّل التضخُّم في تركيا إلى 15.6% على أساس سنوي في فبراير مقارنة بـ14.9% في يناير، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

وأظهرت بيانات المعهد اليوم الأربعاء، أنَّ الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.91% على أساس شهري مقارنة بشهر يناير، و2.6% عن ديسمبر 2020، وبمعدَّل بلغ 12.8% على أساس المتوسطات المتحركة لاثنى عشر شهراً.

وكانت المفروشات والمعدَّات المنزلية أكثر البنود ارتفاعاً في أسعارها خلال فبراير بمعدَّل 23.7% تلاها النقل بنسبة 22.5%، والسلع المتفرِّقة، والخدمات 20.6%.

وزادت أسعار الغذاء، التي تشكِّل 25.9% من الوزن النسبي للسلع المدرَجة في السلة، على أساس سنوي بنسبة 18.4%، والرعاية الصحية 18%.

وصعدت سلة الإسكان، والكهرباء، والمياه بمعدَّل 12%، وهي التي تمثِّل 15.4%.

في حين جاءت أسعار السجائر في مؤخِّرة قائمة مجموعات السلع، فقد ارتفعت بنسبة 2.9% فقط خلال عام، والتعليم بنسبة 6%.

ويعدُّ الصعود المتواصل لمعدَّل التضخُّم إشارة إلى حاجة الأسواق لرفع أسعار الفائدة مجدداً من جانب المركزي التركي، الذي كان قد رفعها مرتين خلال ديسمبر الماضي، بعد تعيين ناجي إقبال محافظاً للبنك المركزي، لتصل إلى 17%، في خطوة فاقت التوقُّعات، في مسعى لكبح جماح تضخُّم تدور قيمه في خانة العشرات