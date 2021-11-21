بسام السامرائي يخرج الكليب الأول للعراقي المغترب محمد هشام

المستقلة/- قدم المخرج العراقي بسام السامرائي فيديوكليب لاغنية العراقي المغترب محمد هشام “على گد الزعل”

في عمل هو الأول لكليهما.

وقال السامرائي في تصريح خاص بـ(المستقلة) أنشأت قناة على اليوتيوب وصفحة على الفيس بوك لعمل اعلانات الوايت بورد انيميشن ، وقد وجدت ضالتي في تعلم نظرية مهرابيان في كيفية توصيل الرسالة والتركيز على الايمائات الجسدية وكذلك نبرة الصوت معا .. بأختصار ..طورت نفسي في التقديم والتصوير وبرامج المونتاج..

وأضاف بالنسبة للعراقي محمد هشام فهو احد اقرب أصدقائي في النمسا و قد عمل كليب للأغنية في استوديو مع احد أصدقائه، لكن النتيجة كانت جدا سيئة ، ورغم أن المخرج جيد، لكن عدم فقهه بالموسيقى والتقديم جعله لا يوفق في هذا العمل.

وأضاف رسمت فكرة في رأسي وعرضتها على محمد هشام ووافق عليها.. لندخل بعد ذلك مرحلة تدريب على عملية تصوير الكليب وتعامل المطرب مع الكاميرا ، قبل ان نبدء بالتصوير بواسطة الهاتف لتسجيل الملاحظات بعد مشاهدتنا ما تم تصويره.

وأشار السامرائي الى أن كونه عازف تدرب على فهم الموسيقى بشكل جيد، فقد اتقن ربط “الاوديو” بمقطع “الفيديو” بدقة، واستطعت ان اجعل محمد يخاطب الجمهور من خلف الكاميرا دون خوف مع تنويع الحركات الجسدية ومحاولة الظهور بعفوية اكثر ومشاعر صادقة ..

يذكر أن المخرج بسام السامرائي والمطرب محمد هشام كلاهما عراقيان مغتربان ويقيمان حاليا في النمسا، ويأملان بعد نجاح الكليب الأول لهما اغنية واخراجا تقديم المزيد من الاعمال واستقطاب العراقيين المغتربين الذين يمتلكون مواهب لتقديمهم الى الجمهور العراقي والعربي في الوطن وكل مكان.

اسم الأغنية : على گد الزعل

المغني: محمد هشام

الكلمات: ضياء الميالي

الحان:زياد يوسف

إخراج : بسام السامرائي