برينتفورد يصدم مانشستر يونايتد ويعمق جراحه

المستقلة/- صدم نادي برينتفورد ، لاعبي مانشستر يونايتد بعدما ضربهم بثلاثية في الدقائق الثلاثين الأولى من المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب جريفين بارك ضمت منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي.

سجل أصحاب الأرض، هدف مبكر بخطأ من الحارس ديفيد دي خيا، الذي لم يجد التعامل مع تسديدة بيليندا دا سيلفا في الدقيقة العاشرة، ولم تمر سوى ثمان دقائق حتى نجح ماتياس يانسن في تدوين الهدف الثاني.

وبمرور نصف ساعة على لوح النتيجة، ازدادت متعاب اليونايتد باستقبال الهدف الثالث من توقيع بن ميي، وبعد خمس دقائق أخرى، زاد برينتفورد طين الشياطين الحمر بلة بهدف رابع عن طريق بريان مبيومو.

وفي الشوط الثاني، حاول كل فريق الوصول لشباك الآخر، لكن لم يكن هناك أي جديد على لوح النتيجة، ليخسر اليونايتد في نهاية المطاف برباعية بيضاء.

الخسارة وضعت اليونايتد في قاع الجدول بلا نقاط، فيما حقق برينتفورد الفوز الأول، ويرفع نقاطه الى 4 في المركز الثالث بالجدول، بشكل مؤقت.