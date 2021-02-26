بريطانيا: مجهلون يسرقون فحوصات (كورونا) ويعرضونها للبيع

المستقلة /…. ذكرت صحيفة بريطاينة أن لصوصاً تمكنوا من سرقة الآلاف من اختبارات فيروس كورونا السريعة، وعرضوها للبيع على الإنترنت.

وعثرت على صناديق تضم هذه الاختبارات على موقع للتجارة الإلكترونية، وصل سعر الصندوق، الذي يضم العديد من الفحوص نحو (560 دولار) .

وتعد هذه الاختبارات غير مخصصة للبيع، لكن لا يعرف كيف سرقت هذه الاختبارات الضرورية، وفق ترجمة (سكاي نيوز عربية).

وكانت هذه الاختبارات، التي تعطي نتائج خلال 15 دقيقة، مخصصة للفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن، وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في القضية.

وقالت الشرطة: “من الواضح أن هناك أفراد يسرقون الاختبارات التي يجب استخدامها لحماية الفئات الأكثر ضعفا ومحاولة بيعها من أجل الربح”.

وتابعت: “إنه أمر مثير للاشمئزاز لكنهم بحاجة إلى معرفة أنهم لن يفلتوا من العقاب”.

وسارع موقع التجارة الإلكترونية لحذف هذه الاختبارات من قائمة المبيعات فيه، لكن صحيفة بريطانية قالت إنها تمكنت من شراء 50 اختبارات من بائعين من برمغهام. (النهاية)

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