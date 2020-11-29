بريطانيا تعين وزيرا من أصل عراقي لتوزيع لقاح كورونا

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المستقلة /… عيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح “كوفيد-19″، في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل.

ويشغل ناظم الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وفي منصبه الجديد، سيرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك، مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح، على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، السبت، إن الترتيب الجديد “مؤقت”، موضحا أنه سيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. (النهاية)

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