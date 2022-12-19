بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية

المستقلة/- يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية، وذلك خلال لقاء في لاتفيا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة الى هولندا.

ويصل سوناك إلى ريغا عاصمة لاتفيا لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف “قوة الاستطلاع المشتركة” (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة الأزمة الأوكرانية.

وحسب بيان عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، فإن سوناك سيدعو قادة دول التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.

وأضاف البيان أن سوناك سيعلن أيضا أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ”مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) وبما يضمن التدفق المستمر للذخائر الأساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023″.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا كانت أول من “قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومؤخرا 125 مضاد للطائرات”.

وأضاف: “قدمنا أيضا أكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة منذ فبراير، حيث ارتبطت عمليات التسليم مباشرة بالعمليات الناجحة لاستعادة الأراضي في أوكرانيا”.

وكان سوناك زار كييف الشهر الماضي حيث تعهد بتقديم المزيد من الدعم لها.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

نائب مستقل : الإخفاق بتنفيذ الوعود سيكون الأقرب لحكومة السوداني

اخر الاخبار

بعد صراع مع المرض .. وفاة نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي

اخبار مصر

تقرير : زيارة السيسي لواشنطن لم تأت بجديد على مستوى العلاقات الثنائية

اخر الاخبار

البيتكوين تواجه مشكلة انبعاثات الكربون بسبب استهلاك الطاقة في التعدين

اخر الاخبار

ميسي : حلمت بكأس العالم عدة مرات ..أنني ما زلت لا أصدق ذلك

اخر الاخبار

بيليه : مسيرة ميسي الكروية تستحق الفوز بكأس العالم

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نائب مستقل : الإخفاق بتنفيذ الوعود سيكون الأقرب لحكومة السوداني

اخبار مصر

تقرير : زيارة السيسي لواشنطن لم تأت بجديد على مستوى العلاقات الثنائية

اخر الاخبار

ميسي : حلمت بكأس العالم عدة مرات ..أنني ما زلت لا أصدق ذلك

اخر الاخبار

بيليه : مسيرة ميسي الكروية تستحق الفوز بكأس العالم

اخر الاخبار

أسعار النفط تستعيد قوتها بعد ان هوت بالجلسة السابقة

اخر الاخبار

تقارير : أبل تعمل على انتاج جيل جديد من الشاشات الخارجية

اخر الاخبار

ماسك : كل تغيرات في سياسة تويتر سيتم تنظيم استطلاع حولها

اخر الاخبار

ماسك : كل تغيرات في سياسة تويتر سيتم تنظيم استطلاع حولها

اخر الاخبار

بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية

اخر الاخبار

دراسة : فقدان حاسة الشم أو التذوق علامة للاستجابة المناعية القوية

اخر الاخبار

منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس العالم 2022

اخر الاخبار

انفوجرافيك : نهائي الحلم والثأر .. الارجنتين وفرنسا بالأرقام

اخبار العراق

مؤتمر وطني في كركوك لمكافحة العنف ضد الفتيات ورفع قدرات المجتمع

اخر الاخبار

النزاهة : ضبط 8 متهمين ارتكبوا مخالفات عدة بينها الرشوة في نينوى

اخبار العراق

لجنة نيابية تحمل الاتصالات مسؤولية تطبيق قرار خفض أسعار الإنترنت

اخبار العراق

البدراني : موتمر بغداد يهدف لتقليل الضغط على العراق ودعمه

اخبار العراق

امانة بغداد : تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القطار المعلق ومترو بغداد