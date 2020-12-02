بريطانيا تبدء تطعيم مواطنيها بلقاح “فايزر” ..الأسبوع المقبل

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المستقلة/- وافقت بريطانيا على استخدام لقاح شركتي “فايزر” و”بيونتك” في التطعيم ضد فيروس “كورونا”.

وتصل فاعلية لقاح “فايزر” و”بيونتك” ضد فيروس “كورونا” إلى 95%.

وأكدت الحكومة البريطانية أن اللقاح سيكون متاحاً في المملكة المتحدة بدءاً من الأسبوع المقبل، إذ كانت الحكومة قد تعاقدت على 40 مليون جرعة منه.

و قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بريطانيا ستبدأ في تطعيم السكان ضد كوفيد -19 بلقاح فايزر الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية في البلاد على اللقاح يوم الأربعاء.

وقال لشبكة سكاي نيوز: “من أوائل الأسبوع المقبل سنبدأ برنامجا لتطعيم السكان ضد كوفيد19، هنا في هذا البلد .

وسجلت المملكة المتحدة 1.6 مليون إصابة بـ”كورونا” منذ تفشي الفيروس إلى جانب 59.1 ألف وفاة

وقال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، إن الأمر سيستغرق حتى الربيع المقبل لحين الانتهاء من تطعيم السكان المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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