بريطانيا : استراتيجية جديدة للطاقة كخطة للتخلص من التبعية للغاز والنفط

المستقلة /- وضعت بريطانيا، استراتيجية جديدة للطاقة كخطة للتخلص من التبعية “للغاز والنفط”.

أن “الحكومة البريطانية وضعت استراتيجية جديدة للطاقة ببناء 8 مفاعلات نووية لتوليد الطاقة بحلول العام 2030 كخطة للتخلص من التبعية للغاز والنفط”.

واعتبر الخبراء، أن تكاليفها باهظة، ولن تساهم بتقليص فواتير التدفئة المنزلية التي أصبح يواجهها المواطن والعائلات بسبب العقوبات الاقتصادية التي وضعت لإلحاق الضرر بروسيا وجاءت نتائجها عكسية تماما.

 

 

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