بروا نوري يضع حدا لشائعات عودته إلى الدوري السويدي

(المستقلة) قرر نادي بالي يونايتد الإندونيسي، تمديد عقد لاعب الوسط العراقي بروا نوري لموسم جديد.

وبهذا تبددت شائعات عودة نوري إلى أوسترسوند السويدي، ناديه السابق، الذي لعب له بين عامي 2014 و2018.

يذكر أن نوري صاحب الـ33 عاما بدأ مسيرته الكروية في السويد، ولعب لعدة أندية في الدوري السويدي، قبل رحيله صوب بالي يونايتد في 2018.

ووقع نوري مع بالي، الذي يشارك في النسخة المقبلة من كأس الاتحاد الآسيوي، عقدا يمتد حتى نهاية العام الحالي، مع إمكانية التجديد لعام آخر، وهو البند الذي قرر النادي تفعيله.