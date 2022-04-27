برهم صالح يتوقع حدوث انفجار سكاني في العراق ويحذر من مخاطر الجفاف

المستقلة /- توقع رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء، حدوث انفجار سكاني هائل بعد عقد من الزمن في العراق، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر الجفاف والتغير المناخي وانخفاض مناسيب المياه لمستويات كبيرة في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لصالح على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول جفاف بحيرة ساوة وأزمة التغير المناخي في العراق.

وقال صالح في تغريداته، إن بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة، اتذكر زيارتي لها مع والدي عندما كنتُ يافعاً، منبهرا بجمالها وبريقها، ان جفافها امر مؤسف وتذكير قاس بخطر التغير المناخي الذي يشكّل تهديدا وجوديا لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم، لذا يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق.

وأضاف ان عدد سكان العراق اليوم أكثر من 41 مليونا، وسيكون 52 مليونا بعد عشر سنوات، ستترافق مع زيادة الطلب على المياه. التصحر يؤثر على 39% من اراضينا وشحة المياه تؤثر الان سلبا على كل انحاء بلدنا وسيؤدي الى فقدان خصوبة الاراضي الزراعية بسبب التملح.

كما أشار صالح إلى أن العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالميا لجهة نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى.

وأردف بالقول إن من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 حسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري.

رئيس الجمهورية أعتبر ان “مبادرة انعاش بلاد الرافدين التي طرحها العام الماضي وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، يجب تفعيلها وتطويرها كأطار استراتيجي لبناء اقتصاد اخضر داعم للموارد النفطية وتفادي الافلاس في الموارد المائية والجفاف وتداعياته في هجرة القرى والارياف والاراضي الزراعية”.

واختتم صالح سلسلة تغريداته قائلا، إن هذا المشروع “هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مصدر : جمال الضاري يقود حراك سياسي لتشكيل كتلة سنية جديدة

اخبار العراق

الكاتب : التحالف الثلاثي ما زال قائماً فيما تسوده وجهات نظر مختلفة وقرارات متباينة

اخبار العراق

اتحاد العراقي لكرة القدم يقطع خطوة كبيرة نحو إقرار تسمية المدرب الجديد

اخر الاخبار

سومو : الشركات النفطية الهندية والصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي

اخر الاخبار

الامانة العامة : عطلة عيد الفطر تبدا من الاحد و تنتهي الخميس من الاسبوع المقبل

اخبار العراق

راوندوزي : التصويت على قانون الأمن الغذائي قد يكون بعد عيد الفطر

اخبار العراق

سعر خام البصرة الثقيل يعاود الارتفاع مع تذبذب أسعار النفط عالميا

اخبار العراق

سعر خام البصرة الثقيل يعاود الارتفاع مع تذبذب أسعار النفط عالميا

اخبار العراق

التربية تحدد موعداً لانطلاق الامتحانات النهائية لمراكز محو الأمية

اخبار العراق

وزارة الزراعة تحذر من محاولات تخويف المواطنين من انتشار الحمى النزفية

اخبار العراق

النزاهة : صدور قرارٍ قضائيٍّ بإدانة عضو مجلس نوَّاب لتسبُّبه بهدرٍ في المال العام

اخر الاخبار

مطار بغداد : اعتماد برنامج الكتروني متطور خاص بالحقائب لتأشير فقدانها

اخر الاخبار

دوري ابطال اوربا : نادي ليفربول يستضيف نظيره فريال الإسباني

اخر الاخبار

مصرف الرشيد يصدر تعليمات تخص قبول كفالة الأجهزة الأمنية للقروض

اخر الاخبار

قادة أوروبيون سابقون يدعون واشنطن وطهران إلى العودة للاتفاق النووي

اخر الاخبار

زاخاروفا : محاسبة روسيا ليست سوى مبرر من ممثلي المؤسسة الأمنية الأمريكية

اخر الاخبار

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي نظيره الإيراني في طهران