برهم صالح يبحث مع السفير الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين

المستقلة/-بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع السفير الروسي في العراق البروس كوتراشيف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، أن “الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين”.

وأكد صالح خلال اللقاء أن “المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات عبر الحوار”.

وأضاف أن “الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار، وان استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة”.

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