برهم صالح يؤكد موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية

المستقلة/- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة كاملة.

وبحث صالح في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية.

وادان ، حسب بيان عن مكتبه، القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية للمصلين العزّل في الحرم القدسي الشريف، مشدداً على ضرورة وقف الاعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكّد صالح، موقف العراق الثابت شعباً وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته في دولته المستقلة ونيل كامل حقوقه المشروعة، مشيراً الى ضرورة العمل المشترك والفاعل من اجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها.

من جانبه، أطلع الرئيس محمود عباس، الرئيس برهم صالح، على تطورات الأوضاع في القدس والانتهاكات التي يتعرض لها أهلها الفلسطينيون، معرباً عن تقديره لمواقف العراق ازاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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