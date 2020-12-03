برهم صالح يؤكد ضرورة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في البلد

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المستقلة /- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، ضرورة عدم ادّخار أي جهد من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في البلد، وتوفير التشريعات اللازمة لضمان حقوقهم وتعويضهم وتأهيلهم في المجتمع وتوفير الفرص المناسبة لهم للعمل في المؤسسات والدوائر الحكومية،

واشار صالح ، خلال لقائه عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن جميع المؤسسات الحكومية ملزمة باتخاذ الإجراءات المعنيّة بحقوقهم، وفق المعايير المعمول بها دولياً.

وأضاف ، أن ” الحروب وأعمال العنف والإرهاب والنزاعات المسلحة التي تعرض لها البلد على امتداد السنوات والعقود الماضية، تسببت في تعريض أعداد كبيرة من المواطنين إلى مختلف أنواع الإعاقة، وما زالت مخلفات الحروب من الألغام وغيرها تحصد العديد من الأبرياء ” ، مشدداً على ضرورة توفير مراكز التأهيل المناسبة، وتعويضهم بالشكل الذي يضمن حقوقهم وكرامتهم كاملة.

وأكد صالح دعمه الكامل لكل ما من شأنه دعم طبقة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجوانب التشريعية والإدارية، مشيرا الى ضرورة دعم هذه الشريحة المهمة بكل السبل والوسائل

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