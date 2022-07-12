برنامح الامم المتحدة يقيم جلسة في ميسان عن مواجهة تحديات المناخ

برنامح الامم المتحدة يقيم جلسة في ميسان عن مواجهة تحديات المناخ

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أقام البرنامح الانمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع ديوان محافظة ميسان جلسة حول تاثير التغيرات المناخية.

وقال اعلام بيئة ميسان أن الجلسة التي عقدت في قاعة فندق كورميك بالمحافظة، تناولت دعم ايجاد حلول بيئية مستدامة مستجيبة لمواجهة التغييرات المناخية، بمشاركة مدراء شعب النظم البيئية والاهوار من المديرية.

واضاف شهدت عرضا للاهداف والتحديات والفرص التي لابد من ايجادها واتخاذ الاجراءات اللازمة باتجاه تحقيق بيئة مستدامة لتدعم دور العراق في مواجهة التغييرات المناخية.

واوضح ان الجلسة تناولت ايضا ايلاء دور مهم للنساء للعمل والدعم للمساواة بين الجنسين في خلق فرص من شانها ان تسهم بشكل كبير في الحد ومواجهة تغيرات المناخ والتركيز على تدريب القدرات البشرية ودمج المراة في محال اتخاذ القرار والتدريب على الاندماج الاجتماعي في كافة المجالات.