برنامج مقالب رامز جلال الجديد يتصدر الترند وبحث جوجل .. شاهد

المستقلة /- تصدر الفنان المصري ومقدم برامج المقالب رامز جلال تريند غوغل بعدما أعلن على هامش حفل توزيع جوائز Joy Awards في الرياض، عن تواجده في موسم رمضان القادم ببرنامج مقالب جديد، وقال:”ماينفعش مكونش موجود في رمضان”.

واعتذر رامز خلال استلام جائزة “البرنامج الأكثر مشاهدة”، للفنانين الذين وقعوا ضحايا برامج المقالب التي يقدمها كل عام بالموسم الرمضاني، على قنوات MBC، وعبر عن فخره بإستلام هذه الجائزة وكل من وقف بجانبه لإنجاح برامجه، وخاصة المستشار تركي آل شيخ، ووجه رامز جلال طلبا لفنان العرب محمد عبده أن يقع ضحية في برنامجه وسيخبره بالمقلب قبلها.

ففي حدث فني ترفيهي جامع قدمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، شهدت الاحتفالية تكريم ومنح جوائز لعدد كبير من النجوم في جميع المجالات الموسيقية والدرامية وفي والسينما والرياضة والمؤثرين، الذين تفاعل الجمهور مع إنجازاتهم خلال العام الماضي، وشاركت في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ومن الفنانين الذين حصدوا على جوائز Joy Awards، الفنانة كارمن بصيبص، والفنان محمد هنيدي، والفنان رامز جلال، والممثل الهندي سليمان خان، وغيرهم.