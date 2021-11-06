برنامج تدريبي بدني واجتماعي لموظفات الدوائر الحكومية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية شباب ورياضة كربلاء شعبة التربية البدنية والرياضة وحدة الرياضة النسوية ، عن المباشرة ببرنامجها التدريبي البدني والاجتماعي لموظفات جمعية الهلال الاحمر العراقي في المحافظة البالغ عددهن (٢٠) موظفة وعلى قاعة الشهيد الحكيم وسط المدينة .

وقالت مسؤولة وحدة الرياضة النسوية دعاء ياسين في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” هذا البرنامج يستمر لمدة شهر ، وبواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع ، ويستهدف كافة موظفات دوائر المحافظة ومنظمات المجتمع المدني ممن يرغبن بالمشاركة “.

وأوضحت إن “الهدف من البرنامج هو تعزيز جانبين ، الأول بدني يساعد في رفع حيوية الجسم والمحافظة على الرشاقة ، والثاني اجتماعي يعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية والتعارف بين موظفات المحافظة “.