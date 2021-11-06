برنامج تدريبي بدني واجتماعي لموظفات الدوائر الحكومية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية شباب ورياضة كربلاء شعبة التربية البدنية والرياضة وحدة الرياضة النسوية  ، عن المباشرة ببرنامجها التدريبي البدني والاجتماعي لموظفات جمعية الهلال الاحمر العراقي في المحافظة البالغ عددهن (٢٠) موظفة  وعلى قاعة الشهيد الحكيم وسط المدينة .

وقالت مسؤولة وحدة الرياضة النسوية دعاء ياسين في تصريح لــــ ( المستقلة )  إن ” هذا البرنامج يستمر لمدة شهر ، وبواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع  ، ويستهدف كافة موظفات دوائر المحافظة ومنظمات المجتمع المدني ممن يرغبن بالمشاركة “.

وأوضحت إن “الهدف من البرنامج  هو تعزيز جانبين ، الأول بدني يساعد في رفع حيوية الجسم والمحافظة على الرشاقة  ، والثاني اجتماعي يعمل على تقوية الأواصر الاجتماعية والتعارف بين موظفات المحافظة “.

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