برنامج الشراكة المجتمعية يركز على التخطيط وتفعيل قانون التفرغ الزراعي

المستقلة/- رحيم الشمري/..ركزت جلسة متخصصة على اهمية تفعيل قانون التفرغ الزراعي ، والعودة للتخطيط الشامل بالقبول في كليات الزراعة والتوزيع على اقسامها ، واستثمار طاقات الشباب من المهندسين الزراعيين المتخرجين سنويا ، ووضع احصاء للالاف منهم ، والاستفادة من امكانياتهم ووضع حلول للبطالة التي تهدد اوضاعهم العامة .

وقالت ميسرة الجلسة رنا صادق ، ان محاور الحلقات التي عقدت من برامج الشراكة المجتمعية تختتم بالجلسة الخامسة ضمن مشروع عام ٢٠٢٢ ، تهدف للاستماع للاراء والمعوقات ، واخذ التوصيات بالحلول لايصالها للجهات المعنية في وزارات التخطيط والصناعة والتجارة والزراعة ، وتتركز على تفعيل قانون التفرغ الزراعي والعمل الجاد به ، والاشارة للإيجابيات ومعالجة التشريعات التي ادت الى وصول الزراعة والمهندسين الزراعيين لوضع غير مقبول ، تسببت بمعاناة العمل للشباب والشابات ، المتخرجين الحاصلين على بكالوريوس علوم الهندسة الزراعية .

وقدم استاذ الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة بجامعة الانبار الدكتور علي الحيالي خلال الجلسة الخامسة ، جوانب مهمة بالتخطيط ورسم السياسات العامة المتخصصة الزراعية والتجارية والصناعية ، وعرض معاناة الزراعة والزراعيين ، وقيام بلدان متعددة بالأزمات لتحطيم الزراعة خاصة بالدول العربية وجعلها مستهلكة ، نتيجة وجود الثروات والموارد النفطية ، التي اثرت كثيرا على واقع العراق ودول عربية .

وتابع الحياني ان التخطيط يحتاج الى اعادة نظر خاصة ان الانهيارات الاقتصادية تنبع من دول الجوار تحديداً ، وهناك مشاكل بالموارد المائية وسوء ادارة المياه ، والتردي الواضح بسمعة الزراعة ، لو عدنا سابقا كانت الخيرات كثيرة ، وكلية الزراعة جامعة بغداد تمتلك موارد عملاقة تعليمية علمية عملية ، ولعل دخول الحرب العراقية الايرانية وما بعدها اوقف كل شي ، ومهم تفعيل واجب الدولة والمجتمع معاً ، واستغلال القدرات من اجل اكتساب الخبرة ، ومسألة التوظيف ينتج او لا ينتج  ، وتغير النظم الاقتصادية العالمية ، فالنظام الاساس بالعراق اشتراكي ، والتأثيرات الاقليمية والمخططات وبناء تركيا ٢٥ سد ، ودول اخرى تهدف للتدمير وحجب الحصص المائية ، وجانب تأثير الخطة المائية التي تضعها وزارة الزراعة قلصت الى النصف في عام ٢٠٢٢ .

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