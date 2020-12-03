برلين تدعم العراق 324 مليون يورو لاعادة اعمار وعودة النازحين

المستقلة /- اعلنت المانيا، عن تخصيصها 324 مليون يورو لاعادة اعمار العراق وعودة النازحين والاصلاحات في القطاعات الخدمية.

وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، “بدأت اليوم في بغداد وبرلين الاجتماعات الاستشارية بين العراق والمانيا عبر برنامج (ويبكس) الافتراضي التي تأتي في اطار توطيد التعاون المشترك، بين البلدين”.

وطلب النجم من المانيا “مزيداً من التعاون بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق”، مبينا ان “الحكومة العراقية جادة في اجراء الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة مواطن الخلل”.

وتابع النجم ان “العملية الإصلاحية في الورقة البيضاء ستتضمن العديد من المسارات، من بينها تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها اكثر جذبا للمستثمرين، والعمل على توليد المزيد من فرص العمل”، مضيفا ان “الحكومة العراقية، ملتزمة بتعهداتها، التي أعلنت عنها، وفي مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة، وانهاء ملف النازحين، واجراءات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص”.

من جانبه، اكد وزير الاقتصاد الالماني مارتن جاغر، اهمية “الشراكة مع العراق، في مختلف المجالات، بما يعزز ويوطد العلاقات الثنائية”، مؤكدا “استعداد الشركات والحكومة الالمانية لدعم جهود الحكومة العراقية، والاستثمار في العراق، والعمل على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية في مجالات عدة”.

واضاف ان “المانيا خصصت 324 مليون يورو، لدعم العراق، منها 270 مليون يورو، مخصصة لاعادة الاعمار وعودة النازحين، و60 مليون يورو، لدعم الاصلاحات في القطاعات الخدمية والبنى التحتية، في عموم العراق”، مشيدا في الوقت نفسه “بالورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية، عادّا إياها، مفتاحا مهما لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في العراق”.