برلمان الطلبة .. تجربة انتخابية جديدة تقدمها تربية ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تجري في اغلب مدارس محافظة ميسان تجربة انتخاب برلمان الطلبة للمدرسة ضمن مشروع بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي الذي تتبناه وزارة التربية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

وقال المشرف اياد النوري لـ(المستقلة) ان ادارات المدارس والمشرفين التحقوا بدورات على ان يكون نهج المدرسة ككل في تعليم المبادئ الرئيسية لحقوق الانسان.

وأشار الى ان التجربة حظيت بمباركة من قبل ادارة التربية بحضور المدير العام رياض الساعدي في مدرسة الوادي الاخضر في قضاء الميمونة التي انتخب تلامذتها برلمانهم يوم امس السبت بحضور نائب محافظ ميسان وائل الشرع ومدير الاشراف التربوي وجمع من المسؤولين في القضاء.

وبين النوري ان الهدف من هذا النشاط هو لتربية وتعليم الطلبة والتلاميذ على الممارسات المفيدة التي تخدم المواطنين مستقبلا.

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