برلمان الطفل يؤكد ضرورة حضور أطفال العراق مؤتمر الشارقة
المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..وجه برلمان الطفل العراقي برقية مستعجلة الى وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي بشأن ضرورة مشاركة أطفال العراق في الجلسة الرابعة ( الختامية ) من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل
وجاء ذلك بعد توجيه خطاب موجه إلى الشارقة يتضمن ( اعتذار العراق عن المشاركة ) من جهة في وزارة العمل قامت بارسال كتاب الى البرلمان العربي للطفل باعتذار العراق عن المشاركة بسبب الامتحانات
وقال الأمين العام لبرلمان الطفل العراقي محمد رشيد لـ(المستقلة) : ان مشاركة العراق في الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل كونه (عضوا مؤسسا) ومشاركا تعتبر خطوة مثمرة و نصرا للطفولة في ظل التحديات الصعبة التي نمر بها وأن مشاركتنا تعتبر إنجازا ثقافيا مهما للعراق وللطفل العراقي وان القانون الداخلي للبرلمان يسمح بترشيح ( ٤ ) أطفال بدلاء من أجل ضمان مشاركة العراق في هذا المحفل العربي المهم لاسيما أن الأطفال الإصلاء لم يسافروا ولا مرة للشارقة لحضور جلسات البرلمان العربي للطفل بسبب جائحة كورونا.
التعليقات مغلقة.