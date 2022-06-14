برلمان الطفل يؤكد ضرورة حضور أطفال العراق مؤتمر الشارقة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..وجه برلمان الطفل العراقي برقية مستعجلة الى وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي بشأن ضرورة مشاركة أطفال العراق في الجلسة الرابعة ( الختامية ) من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل

وجاء ذلك بعد توجيه خطاب موجه إلى الشارقة يتضمن ( اعتذار العراق عن المشاركة ) من جهة في وزارة العمل قامت بارسال كتاب الى البرلمان العربي للطفل باعتذار العراق عن المشاركة بسبب الامتحانات

وقال الأمين العام لبرلمان الطفل العراقي محمد رشيد لـ(المستقلة) : ان مشاركة العراق في الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل كونه (عضوا مؤسسا) ومشاركا تعتبر خطوة مثمرة و نصرا للطفولة في ظل التحديات الصعبة التي نمر بها وأن مشاركتنا تعتبر إنجازا ثقافيا مهما للعراق وللطفل العراقي وان القانون الداخلي للبرلمان يسمح بترشيح ( ٤ ) أطفال بدلاء من أجل ضمان مشاركة العراق في هذا المحفل العربي المهم لاسيما أن الأطفال الإصلاء لم يسافروا ولا مرة للشارقة لحضور جلسات البرلمان العربي للطفل بسبب جائحة كورونا.