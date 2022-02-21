برلماني روسي: واشنطن تدفع الرئيس الأوكراني نحو الحرب

المستقلة /- قال عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت إن الولايات المتحدة تدفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى خوض حرب بين الشعوب السلافية.

وقال شيريميت: “الولايات المتحدة تدفع زيلينسكي إلى خوض حرب بين الشعوب السلافية، هذا حلم الأمريكيين، الذي يتحقق الآن بشكل عملي، بفضل أولئك الخونة الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا”.

وبحسب السياسي الروسي، فإن السلطات الأوكرانية تسعى اليوم، إلى تحويل أرضهم إلى بلد “معادٍ لروسيا” من أجل المصالح الغربية، متناسين الجذور التاريخية المشتركة.

يذكر أن الحكومة في كييف والدول الأعضاء في “الناتو” يدعون بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا “تمهيدا لشن عملية غزو جديدة” للأراضي الأوكرانية.

وأكدت موسكو مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

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